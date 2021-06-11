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11 июня 00:24
автор: Максим Скороходов

Стала известна заявка сборной Аргентины на Кубок Америки

Турнир пройдет в Бразилии.

Тренерский штаб Лионеля Скалони назвал заявку сборной Аргентины на Кубок Америки, сообщает Ole.

Вратари: Франко Армани, Дамиан Эмилиано Мартинес, Хуан Агустин Муссо, Агустин Федерико Маркесин.

Защитники: Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Лукас Мартинес Куарта, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Херман Песселья, Николас Тальяфико, Гонсало Монтьель.

Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эксекиэль Паласиос, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес.

Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Хоакин Корреа, Лукас Аларио.

На групповом этапе турнира аргентинцы сыграют против сборных Чили, Уругвая, Парагвая и Боливии.

Напомним, что Аргентина отказалась от статуса хозяина Кубка Америки из-за пандемии коронавируса.

Кубок Америки пройдет в четырех бразильских городах с 13 июня по 10 июля.

источник: Ole
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