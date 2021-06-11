Стала известна заявка сборной Аргентины на Кубок Америки

Тренерский штаб Лионеля Скалони назвал заявку сборной Аргентины на Кубок Америки, сообщает Ole.
Вратари: Франко Армани, Дамиан Эмилиано Мартинес, Хуан Агустин Муссо, Агустин Федерико Маркесин.
Защитники: Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Лукас Мартинес Куарта, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Херман Песселья, Николас Тальяфико, Гонсало Монтьель.
Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эксекиэль Паласиос, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес.
Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Хоакин Корреа, Лукас Аларио.