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11 июня 01:11
автор: Максим Скороходов

В сборной Франции возник конфликт между Мбаппе и Жиру

Форвард «ПСЖ» обиделся на слова нападающего «Челси».

Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе обиделся на слова Оливье Жиру, сказанные после товарищеского матча с Болгарией, сообщает RMC Sport.

Тогда Жиру заявил, что в сборной Франции ему редко дают пасы, что может увеличить эффективность команды.

Мбаппе принял эти слова на свой счет и открыто демонстрировал свое недовольство перед национальной командой.

По информации источника, сгладить ситуацию не смог ни личный разговор между футболистами ни вмешательство главного тренера команды Дидье Дешама.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Франции сыграет против команд из Венгрии, Португалии и Германии.

источник: RMC Sport
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