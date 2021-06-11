Сегодня в Италии стартует чемпионат Европы-2020

Сегодня в Италии стартует 16-й чемпионат Европы.

Итальянские футболисты в 1968 году на домашнем турнире завоевали свой единственный трофей. Турки доходили до стадии полуфинала Евро в 2008 году и наряду со сборной России стали обладателями бронзовых наград чемпионата.

Подопечные Станислава Черчесова вступают в борьбу на турнире завтра. Матч Россия – Бельгия начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.

Напомним, чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах «старого света».