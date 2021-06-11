Кварацхелия стал самым подорожавшим футболистом РПЛ за сезон-2020/21

20-летний полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия по версии Transfermarkt стал самым подорожавшим футболистом чемпионата России в прошедшем сезоне.
В начале сезона его цена составляла 4,5 миллиона евро, сейчас игрок стоит 18 миллионов евро.
Вашему вниманию представляем список топ-10 футболистов РПЛ, наиболее прибавивших в цене:
1. Хвича Кварацхелия («Рубин») – с 4,5 до 18 млн евро (+13,5 млн, +300%)
2. Джордан Ларссон («Спартак») – с 4 до 15 млн евро (+11 млн, +275%)
3. Вендел («Зенит») – с 8 до 17 млн евро (+9 млн, +112,5%)
4. Никола Влашич (ЦСКА) – с 22 до 30 млн евро (8 млн, +36,4%)
5. Сердар Азмун («Зенит») – с 18 до 25 млн евро (+7 млн, +38,9%)
6. Александр Соболев («Спартак») – с 4,5 до 11 млн (+6,5 млн, +144,4%)
7. Оливер Абильдгор («Рубин») – с 1 до 7 млн евро (+6 млн, +600%)
8. Матиас Норманн («Ростов») – 7,5 до 13 млн евро (+5,5 млн, +73,3%)
9. Матвей Сафонов («Краснодар») – с 9,5 до 14 млн евро (+4,5 млн, +47,4%)
10. Чидера Эджуке (ЦСКА) – с 4 до 8 млн евро (+4 млн, +100%).
Напомним, в минувшем сезоне РПЛ Кварацхелия провел за казанский клуб 23 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.