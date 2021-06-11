Италия в третий раз в истории сыграет в матче открытия чемпионата Европы

Сборная Италии по футболу в третий раз в своей истории сыграет в первом матче чемпионата Европы.

В 1968 году «скуадра адзурра» принимала в финальной стадии домашнего ЧЕ сборную СССР. Встреча завершилась вничью 0:0, а итальянцы вышли в финал благодаря жребию. В финале турнира Италия оказалась сильнее сборной Югославии (2:1) и завоевала свой первый и пока единственный трофей на Евро.

20 лет спустя на чемпионате Европы в ФРГ, итальянцы провели матч открытия с местной командой. Встреча завершилась со счетом 1:1, а единственный гол у итальянцев забил нынешний наставник национальной команды Роберто Манчини.

Турция впервые в истории сыграет в первом матче чемпионата Европы.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.