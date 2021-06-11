Левандовски готов покинуть «Баварию» этим летом

32-летний нападающий Роберт Левандовски может уйти из «Баварии» в ближайшее трансферное окно. Об этом стало известно AS.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Челси», «ПСЖ», «Барселоны» и других топ-клубов.

Руководство мюнхенцев не против продажи игрока, трансферная стоимость которого составляет 60 миллионов евро.

Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Левандовски забил в бундеслиге 41 мяч, превзойдя рекорд легендарного Герда Мюллера по забитым голам за сезон.