Около 100 иностранных журналистов будут освещать матчи и события Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности городского пресс-центра принять журналистов на матчи Евро-2020.

— В петербургском пресс-центре аккредитовалось более чем 700 журналистов и блогеров. Из них почти 100 - иностранные. Все они смогут следить за всеми играми чемпионата прямо отсюда. Также здесь будут работать и волонтеры. Здесь созданы все необходимые условия для журналистов, — передает слова Беглова ТАСС.

Городской пресс-центр, созданный к предстоящему чемпионату Европы, состоит из зала для пресс-конференций, рабочей зоны для СМИ, буфета и презентационной зоны. Также он оснащен бесплатным вай-фаем и возможностью наблюдать трансляции всех матчей турнира.

Добавим, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.