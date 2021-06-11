Защитник сборной Финляндии Иванов рассчитывает на победу в матче с Россией на Евро-2020

26-летний футболист сборной Финляндии Роберт Иванов выразил надежду на выход из группы на предстоящем чемпионате Европы.
— Все считают Финляндию аутсайдером группы, но цели у нашей команды амбициозные. Нам нечего терять. Поскольку в 1/8 финала могут выйти три команды из группы, то хватит, наверное, и одной победы. Самый лучший шанс взять три очка - поединок с Россией, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее, — передает слова игрока Delfi.
Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
источник: Delfi.ee