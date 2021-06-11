Лещенко считает, что Евгеньев достойно заменит Мостового в сборной России

Народный артист России Лев Лещенко отреагировал на вызов в сборную России на матчи чемпионата Европы защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

— Прекрасная новость для Евгеньева! Хотя Мостовой хорошо показал себя в последнем матче. Он вышел на замену и здорово отыграл. Евгеньев просто нужен этой сборной. У нас огромное количество хавбеков, а защитников не так много. А все, что есть — низкорослые. Евгеньев, все-таки, высокий парень, всегда борется за мяч, идет вперед и хорошо дает пас. Я считаю, что он один из лучших игроков современного российского футбола. Ему нужно определить место, поставить задачи — его надо раскрывать, — передает слова Лещенко «СЭ».

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова завтра в 22:00 в Санкт-Петербурге в первом матче группового этапа Евро-2020 сыграют со сборной Бельгии.