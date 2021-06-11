ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 13:25 Япония 0 Сербия 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Товарищеские матчи (сборные) 17:00 Гвинея 0 Нигер 0 П1 1.87 Х 3.40 П2 4.40
Товарищеские матчи (сборные) 18:00 ДР Конго 0 Мали 0
Товарищеские матчи (сборные) 18:30 Мавритания 0 Либерия 0 П1 2.35 Х 3.20 П2 3.20
Италия - Серия А 20:00 Виртус Болонья 0 Олимпия Милан 0
Товарищеские матчи (сборные) 20:00 Косово 0 Гамбия 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.24
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Турция 0 Италия 0 П1 8.30 Х 4.00 П2 1.52
Товарищеские матчи (сборные) 22:30 Тунис 0 Алжир 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.80
11 июня 12:27
автор: Артем Спиридонов

Лещенко считает, что Евгеньев достойно заменит Мостового в сборной России

Защитник «Динамо» вызван в национальную команду вместо заболевшего коронавирусом хавбека питерского «Зенита».

Народный артист России Лев Лещенко отреагировал на вызов в сборную России на матчи чемпионата Европы защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

— Прекрасная новость для Евгеньева! Хотя Мостовой хорошо показал себя в последнем матче. Он вышел на замену и здорово отыграл. Евгеньев просто нужен этой сборной. У нас огромное количество хавбеков, а защитников не так много. А все, что есть — низкорослые. Евгеньев, все-таки, высокий парень, всегда борется за мяч, идет вперед и хорошо дает пас. Я считаю, что он один из лучших игроков современного российского футбола. Ему нужно определить место, поставить задачи — его надо раскрывать, — передает слова Лещенко «СЭ».

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова завтра в 22:00 в Санкт-Петербурге в первом матче группового этапа Евро-2020 сыграют со сборной Бельгии.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Виктория Ричи - обзор сборной Швеции на Чемпионате ЕВРО - 2020Виктория Ричи - обзор сборной Испании на Чемпионате ЕВРО - 2020Сборная России по футболу прослушала лекцию о правилах игры на Евро-2020Экс-футболист «Спартака» Ребко раскрыл зарплату, которую получалДзюба доказал, что может действовать не только руками — РебкоЭкс-футболист «Спартака» — о жене, снимавшейся в Playboy
Турция — Италия: прямая трансляция матча открытия Евро-2020 11.06.2021
11 июня 2021 года в Риме очередной чемпионат Европы откроется матчем сборных Турции и Италии.
Франция снова сыграет с Португалией в финале, Россию выбьет будущий чемпион. Масштабный прогноз на Евро-2020
Перед стартом чемпионата Европы «Плеймейкером» прикинул возможную сетку турнира и пришел к выводу, что в решающем поединке вновь, как в и в Сен-Дени в 2016-м, могут встретиться сборные Франции и Португалии.
«Выход из группы станет успехом». Юран — о шансах сборной России на Евро-2020
Один из лучших форвардов российской сборной конца прошлого столетия, а ныне главный тренер клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился с «Плеймейкером» мнением о составе и перспективах национальной команды на Евро-2020.
Трио могикан-1996 и семь творцов чуда-2008. Символическая сборная России на Евро
Перед стартом Евро-2020 «Плеймейкер» собрал в одной виртуальной команде всех самых ярких отечественных футболистов, выступавших на континентальных первенствах в российский период.
Первая после Шараповой! Как Павлюченкова сенсационно вышла в финал «Ролан Гаррос»
Анастасия Павлюченкова победила в полуфинале Открытого чемпионата Франции словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) и сделала предпоследний шаг к мечте.
Наши ожидания — больше не проблемы. Как Россия дожила до того, что не ждет чудес от своей футбольной сборной
11 июня стартует очередной чемпионат Европы, а 12-го свой первый матч на турнире проведет сборная России - против грозных бельгийцев.
УЕФА все-таки запретил украинских «героев», Россию и Бельгию рассудит испанский болтун. Дайджест Евро-2020
«Плеймейкер» рассказывает о последних событиях вокруг стартующего 11 июня чемпионата Европы.
Ему давали на лапу, а он отказался и никому об этом не сказал. Как судью Лапочкина забанили на 10 лет
Дисквалификация футбольного арбитра Сергея Лапочкина затмила новости о приближающемся Евро-2020.
Звезда CS:GO Дмитрий Sh1ro Соколов: Зарубиться с футболистами сборной России было бы весело
Один из лидеров киберспортивной команды Gambit Esports, генеральным партнером которой стала БК «Лига Ставок», Дмитрий Sh1ro Соколов рассказал «Плеймейкеру» о планах на сезон и ожиданиях от футбольного Евро-2020.
Ковид атакует испанцев и шведов, датчане сделали «коронавирусное» открытие. Дайджест Евро-2020
О последних новостях стартующего 11 июня чемпионата Европы — в обзоре «Плеймейкера».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Катар2022 - что ждет болельщиков на Чемпионате мира по футболу

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика