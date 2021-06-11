Мама Андрея Мостового отреагировала на положительный тест на COVID-19 у сына

Галина Мостовая прокомментировала новость о повторном положительном тесте на COVID-19 у сына.

— Лучше оставить его в покое, пускай переживет этот момент. Мои слова были такие, что еще есть Лига чемпионов, все впереди. Надо сейчас просто все пережить, восстановиться и без каких-либо последствий двигаться дальше.

Ну, случилось так, что теперь поделать, это жизнь. Сейчас от этого в наше время никто не застрахован и ничего с этим невозможно поделать. А как так получилось, я не знаю. Он чувствует себя нормально, мы вчера общались, я поняла, что сейчас его лучше оставить в покое, а дальше будет видно? — передает слова мамы футболиста Sport24.

Напомним, что место Мостового в сборной России займет защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев.