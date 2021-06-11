Стала известна компенсация, которую получит Бильбао за перенос матчей чемпионата Европы

Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто написал на своей официальной странице в твиттере, какую компенсацию получит город за перенос матчей чемпионата Европы в Севилью.

УЕФА выплатит городу в Стране Басков денежную компенсацию в сумме 1,3 миллиона евро, а также взял на себя обязательство предоставить Бильбао право провести финал Лиги Европы и женской Лиги чемпионов.

Напомним, что город лишили cтатуса хозяина чемпионата Европы, после того как его администрация не смогла предоставить гарантия допуска зрителей на стадионы во время турнира.