Газизов выиграл суд у «Спартака»

Адвокат московского «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала об итогах судебного заседания по иску бывшего генерального директора Шамиля Газизова.

«Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объёме, но решение ещё не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция», - приводит слова Завьяловой «Чемпионат».

Напомним, что Газизов требовал от «Спартака» заплатить оставшуюся часть выходного пособия. Функционер получил 100 млн из положенных трудовым договором 400.