Динияр Билялетдинов: Лукаку нельзя давать разбежаться, иначе - беда

- Не думаю, что наша команда будет играть в открытый футбол. Полагаю, бельгийцы с удовольствием заберут мяч, - заметил бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Наша задача - организованно сыграть в обороне, проводить быстрые контратаки. Так пытаться добиться нужного результата. Ведь есть ещё и стандарты, тоже нам в помощь. У нас есть, кому забивать.

- Как сдержать лучшего нападающего бельгийцев Лукаку? Кажется, это невозможно.

- Не давать ему пространство, если дадим - жди беды. Он убежит, и тогда его остановить невозможно. Лукаку мощнее и быстрее наших защитников.

- Он и в штрафной растолкает хоть троих. Какая проблема, это же человек-гора.

- В штрафной ему придётся толкаться с несколькими игроками. Там будет скученность. Повторю: главное - не дать Лукаку свободно принимать мяч в свободной зоне.