Игроки сборной Шотландии встанут на колено в матче против Англии

Футболисты сборной Шотландии встанут на одно колено на матче против команды Англии, который пройдет на стадионе «Уэмбли» 18 июня.

«Сборная Шотландии выступает против расизма, 18 июня мы встанем на колено против невежества и в знак солидарности», - приводит слова капитана национальной команды Энди Робертсона The Athletic.

Напомним, ранее на официальном сайте Футбольной ассоциации Шотландии было выпущено объявление, в котором говорилось, что шотландские футболисты будут стоять на двух ногах в знак борьбы с расизмом.