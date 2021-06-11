Немецкий журналист не аккредитован на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Немецкий журналист Роберт Кемпе не получил аккредитацию на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге по решению российский властей, сообщает RMC Sport.
«Неприемлемая атака на свободу прессы еще раз показывает, что Россия не хочет критических статей, и что они имеют последствия для журналистов», - цитирует источник заявление немецкой ассоциации журналистов.
Напомним, ранее российский комментатор Нобель Арустамян не был аккредитован на турнир по решению оргкомитета в Баку. Впоследствии участие МИД РФ помогло решить данный вопрос.
По делу немецкого журналиста УЕФА ответил, что он «не в состоянии изменить такое решение»
источник: RMC Sport