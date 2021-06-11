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11 июня 18:31
автор: Максим Скороходов

Тибо Куртуа: Сборная Бельгии хочет выиграть Евро

«Красные дьяволы» начнут турнир матчем против сборной России.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа в преддверии матча с Россией рассказал про задачи, которые ставят перед собой лидеры рейтинга ФИФА на чемпионате Европы.

«Завтра мы начинаем наш путь. Очень хотим, чтобы первый матч прошел хорошо. Надеемся победить. У меня нет цели стать лучшим вратарем турнира. Я просто хочу помочь команде выигрывать матчи. Самое главное для нас выйти в финал и победить. Надеюсь, атмосфера будет похожа на ту, какая была в России на чемпионате мира. Мы хотим выиграть турнир», - приводит слова Куртуа «Чемпионат».

Добавим, что матч Бельгия Россия начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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