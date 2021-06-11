Мартинес: Против нас будут фанаты сборной России, надо сыграть максимально хорошо

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, в чем преимущество сборной России в матче группового этапа Евро-2020.

«Первая игра всегда сложная. Наша команда отлично готова, последние несколько дней мы хорошо тренировались. У нас классная атмосфера. Надо адаптироваться к турниру, преодолеть психологические моменты. Это не так просто. Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько это возможно», - цитирует наставника «Чемпионат».

Напомним, что Евро-2020 стартует сегодня в 22:00 матчем Италия – Турция.