Василий Березуцкий: Тренером ЦСКА выбрали человека с небольшим опытом в клубном футболе

Василий Березуцкий рассказал о своих эмоциях, когда узнал, что главным тренером ЦСКА станет хорватский специалист Ивица Олич.

«Немного обидно. Тренером мог быть и Леха Березуцкий, и Серега Игнашевич, и я — а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше, чем у нас», - приводит слова Василия Березуцкого Sport24.ru.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. По итогам сезона хорват не смог вывести клуб в еврокубки, что случилось с армейцами впервые за 20 лет.