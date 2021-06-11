Кириченко рассказал, как сборной России победить Бельгию

Дмитрий Кириченко рассказал, каким видит матч сборной России против команды Бельгии.

«Бельгия, безусловно, будет фаворитом игры, — приводит слова Кириченко наш корреспондент Надежда Гущина. — Поэтому процент владения мячом, скорее всего, у нашего соперника будет больше. Так что нашей сборной придется играть вторым номером. Бельгия однозначно не отдаст нам мяч. Поэтому здесь один рецепт: четкая игра в обороне и возможность ответных атак», - приводит слова Кириченко «Матч ТВ».

Напомним, что помимо бельгийцев сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет против команд из Финляндии и Дании.