Глава УАФ: Лозунг и карта с Крымом останутся на форме сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил , что завершились переговоры с УЕФА по поводу лозунга «Героям слава» на форме национальной команды на чемпионате Европы.

Как сообщил функционер на своей странице в Facebook, он доказал, что лозунг является футбольным символом его государства. Павелко добавил, что фраза будет размещена на внутренней стороне маек игроков. Он отметил, что в УЕФА пообещали подумать над утверждением ранее разработанной формы после турнира.

Напомним, ранее в УЕФА заявляли, что украинцы должны будут убрать с формы лозунг «Героям слава», потому что он несет политический смысл.