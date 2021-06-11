ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 18' Турция 0 Италия 0 П1 8.20 Х 4.10 П2 1.45
Товарищеские матчи (сборные) 22:30 Тунис 0 Алжир 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.80
11 июня 20:47
автор: Александр Поволоцкий

Глава УАФ: Лозунг и карта с Крымом останутся на форме сборной Украины

Первый матч на чемпионате Европы Украина проведет 13 июня против Нидерландов.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил , что завершились переговоры с УЕФА по поводу лозунга «Героям слава» на форме национальной команды на чемпионате Европы.

Как сообщил функционер на своей странице в Facebook, он доказал, что лозунг является футбольным символом его государства. Павелко добавил, что фраза будет размещена на внутренней стороне маек игроков. Он отметил, что в УЕФА пообещали подумать над утверждением ранее разработанной формы после турнира.

Напомним, ранее в УЕФА заявляли, что украинцы должны будут убрать с формы лозунг «Героям слава», потому что он несет политический смысл.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Виктория Ричи - обзор сборной Италии на Чемпионате ЕВРО - 2020Виктория Ричи - обзор сборной Северной Македонии на Чемпионате ЕВРО - 2020"Айлендерс" вышли в полуфинал Кубка СтэнлиВот что заявил Шевченко после скандала с формой сборной УкраиныАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиШестикратный чемпион мира в составе сборной РФ по хоккею умер
Турция — Италия: прямая трансляция матча открытия Евро-2020 11.06.2021
11 июня 2021 года в Риме очередной чемпионат Европы открывается матчем сборных Турции и Италии.
Газизов отсудил у «Спартака» почти 300 миллионов. Но это еще не победа — впереди второй тайм
Шамиль Газизов еще долго будет снится первым лицам «Спартака», которые имели неосторожность пригласить уфимского гендиректора на аналогичную должность в своем клубе.
Слуцкий выбирает между Жирковым и Караваевым, Евгеньев заменил Мостового
У Леонида Слуцкого три вопроса по составу сборной России, у Украины снова появились «герои». Последние новости с Евро-2020.
Франция снова сыграет с Португалией в финале, Россию выбьет будущий чемпион. Масштабный прогноз на Евро-2020
Перед стартом чемпионата Европы «Плеймейкером» прикинул возможную сетку турнира и пришел к выводу, что в решающем поединке вновь, как в и в Сен-Дени в 2016-м, могут встретиться сборные Франции и Португалии.
«Выход из группы станет успехом». Юран — о шансах сборной России на Евро-2020
Один из лучших форвардов российской сборной конца прошлого столетия, а ныне главный тренер клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился с «Плеймейкером» мнением о составе и перспективах национальной команды на Евро-2020.
Трио могикан-1996 и семь творцов чуда-2008. Символическая сборная России на Евро
Перед стартом Евро-2020 «Плеймейкер» собрал в одной виртуальной команде всех самых ярких отечественных футболистов, выступавших на континентальных первенствах в российский период.
Первая после Шараповой! Как Павлюченкова сенсационно вышла в финал «Ролан Гаррос»
Анастасия Павлюченкова победила в полуфинале Открытого чемпионата Франции словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) и сделала предпоследний шаг к мечте.
Наши ожидания — больше не проблемы. Как Россия дожила до того, что не ждет чудес от своей футбольной сборной
11 июня стартует очередной чемпионат Европы, а 12-го свой первый матч на турнире проведет сборная России - против грозных бельгийцев.
УЕФА все-таки запретил украинских «героев», Россию и Бельгию рассудит испанский болтун. Дайджест Евро-2020
«Плеймейкер» рассказывает о последних событиях вокруг стартующего 11 июня чемпионата Европы.
Ему давали на лапу, а он отказался и никому об этом не сказал. Как судью Лапочкина забанили на 10 лет
Дисквалификация футбольного арбитра Сергея Лапочкина затмила новости о приближающемся Евро-2020.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика