ЦСКА проведет пять товарищеских матчей на сборах в Австрии

Московский ЦСКА определился со своими соперниками на двух предсезонных сборах в Австрии.

По информации официального сайта армейцев, на первом, который пройдет с 16 по 28 июня, команда сыграет два контрольных матча: против австрийских клубов «Винер-Нойштадт» (23 июня) и КСВ 1919 (27 июня).

Дальше подопечных Ивицы Олича ждут поединки с датским «Копенгагеном» (5 июля), австрийским клубом «Флиераларм Адмира» (9 июля) и словацкой командой «ВиОн» (13 июля).

Напомним, что по итогам минувшего сезона чемпионата России ЦСКА занял шестое место.