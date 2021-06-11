Российского комментатора Моссаковского не пустили в Азербайджан для работы на Евро-2020

Российский комментатор Михаил Моссаковский не смог вылететь в Азербайджан для работы на матче группового этапа чемпионата Европы.

» Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал», - написал комментатор у себя в телеграм-канале.

Напомним, ранее российский комментатор Нобель Арустамян не был аккредитован на турнир по решению оргкомитета в Баку. Впоследствии участие МИД РФ помогло решить данный вопрос.