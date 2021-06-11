Константин Генич: Меня лишили аккредитации на чемпионат Европы

Российский комментатор Константин Генич сообщил о том, что его лиши аккредитации на чемпионате Европы-2020.

«Мне на почту пришло письмо от УЕФА, где черным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы... И адрес почты азербайджанской стороны «Баку2020». Я не очень понимаю, зачем смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я все-таки смогу ее получить и поработать на этом Евро. Ну а если нет... Баку, увы, я разочарован», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, что по той же причине не получили аккредитации другие сотрудники «Матч ТВ» - Нобель Арустамян и Михаил Моссаковский.

Ранее в сообщалось, что Арустамяну выдали разрешение на работу во время Евро-2020.