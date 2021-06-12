Спинаццола признан лучшим игроком матча Турция - Италия на Евро-2020

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола признан лучшим игроком матча групповой стадии Евро-2020 против Турции (3:0).

Такой выбор сделал технический наблюдатель УЕФА Эстебан Камбьяссо.

«Самый опасный игрок сборной Италии в первом тайме, регулярно подключался к атакам с позиции левого защитника. Не сбавил оборотов и после перерыва, организовал второй гол в ворота соперника - именно после его удара вратарь отбил мяч прямо на Иммобиле», - приводит официальный сайт организации слова экс-игрока сборной Аргентины.

Отметим, что Спинаццола вышел на поле в стартовом составе итальянской команды и отыграл все 90 минут.

Добавим, что 16 июня Турция сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.