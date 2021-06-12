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12 июня 01:40
автор: Александр Поволоцкий

Манчини - о победе над Турцией в матче Евро: Нам было важно быстро двигать мяч

Сборная Италии с тремя очками возглавила таблицу группы А.

Главный тренер сборной Италии отметил, что болельщики помогли его команде одержать победу над Турцией (3:0) в стартовом матче чемпионата Европы.

«Мы хорошо сыграли. Поскольку это был первый матч, было непросто. Мы играли против хорошей команды, нам было важно быстро двигать мяч. Болельщики нам помогли», - цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч прошел в Риме. Олимпийский стадион, который вмещает 70 634 человека, разрешено заполнять на 25 процентов.

Добавим, что 16 июня Турция сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.

источник: UEFA (УЕФА)
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