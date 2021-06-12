Чиро Иммобиле: В первом тайме с Турцией мы проявили терпение

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле рассказал о факторах победы над командой Турции (3:0) в первом матче чемпионата Европы.

«В первом тайме мы проявили терпение. Сборная Турции - сильная команда, которая доставляла проблемы многим топ-сборным. Мы пытались утомить их, перемещая мяч влево и вправо и пытаясь развести их. К сожалению, нам регулярно не удавалось сломать их стену», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что 16 июня во втором туре итальянцы встретятся с Швейцарией. Турция в этот же день сыграет с Уэльсом.