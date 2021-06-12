Главный тренер сборной Турции: Это был не наш день, Италия играла лучше

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал итог матча своей команды против сборной Италии (0:3) в рамках группового этапа чемпионата Европы.

«Это был не наш день, мы начали терять мяч и не могли двигаться вперед. Италия была лучше - мы проиграли более сильной команде. Это турнир, у нас есть еще две игры. Сначала мы подготовимся к матчу с Уэльсом», - приводит слова Гюнеша ТАСС.

Добавим, что второй матч на Евро-2020 сборная Турции проведет 16 июня, соперником будет команда Уэльса.