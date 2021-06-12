Канделаки высказалась о запрете Моссаковскому посетить Азербайджан для работы на Евро

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о своем мнении о запрете работнику холдинга Михаилу Моссаковскому работать в Азербайджане на матчах чемпионата Европы.

«Жаль, что политические амбиции побеждают здравый смысл. В принципе, это уже мало кого удивляет, но по-прежнему расстраивает», - приводит сообщение Канделаки «МК-Спорт», ссылаясь на ее телеграм-канал.

Напомним, ранее российский комментатор Нобель Арустамян не был аккредитован на турнир по решению оргкомитета в Баку, но участие МИД РФ помогло решить данный вопрос.

Уже после случая с Моссаковсим стало известно, что другому работнику «Матч ТВ» Константин Генич аннулировали аккредитацию на Евро-2020 по решению азербайджанского оргкомитета.