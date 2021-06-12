Мбаппе не уверен, что хочет остаться в «ПСЖ»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, когда будет ясно, где он продолжит свою карьеру.

«Мне необязательно торопиться с принятием решения о будущем. Я должен принять верное решение, которое, безусловно, является трудным. Да, сейчас я нахожусь в таком месте, где люблю себя, где чувствую себя хорошо. Но разве это лучшее место для меня? У меня пока нет ответа», - цитирует Мбаппе «RT на русском», ссылаясь на Goal.com.

Добавим, что в прошлом клубном сезоне 22-летний форвард сыграл за «ПСЖ» в 47 матчах, в которых забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.