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12 июня 10:11
автор: Максим Скороходов

«Фулхэм» отклонил предложение «Динамо» по покупке Митровича

Бело-голубые предлагали за 26-летнего форварда 16 миллионов фунтов.

Лондонский «Фулхэм» отказался продавать своего нападающего Александра Митровича в московское «Динамо», сообщает The Sun.

По информации источника, боссы лондонского клуба, вылетевшего по итогам сезона в чемпионшип, не хотят расставаться со своим форвардом, за которого «Динамо» предлагало 16 миллионов фунтов.

Контракт Митровича с «Фулхэмом» заканчивается в 2024 году. В прошлом сезоне он сыграл в 41 матче, в которых забил четыре гола и отдал такое же количество результативных передач.

источник: The Sun
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