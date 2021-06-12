«Фулхэм» отклонил предложение «Динамо» по покупке Митровича

Лондонский «Фулхэм» отказался продавать своего нападающего Александра Митровича в московское «Динамо», сообщает The Sun.

По информации источника, боссы лондонского клуба, вылетевшего по итогам сезона в чемпионшип, не хотят расставаться со своим форвардом, за которого «Динамо» предлагало 16 миллионов фунтов.

Контракт Митровича с «Фулхэмом» заканчивается в 2024 году. В прошлом сезоне он сыграл в 41 матче, в которых забил четыре гола и отдал такое же количество результативных передач.