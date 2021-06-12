Александр Головин: Мы играем той схемой, что будет у нас с Бельгией

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о готовности национальной команды к матчу против сборной Бельгии.

«Мы готовимся практически каждый день к этому матчу. Даже играя товарищеские матчи. Контрольные то есть. Все равно мы играем плюс-минус той схемой и тренируем то, что будет у нас с Бельгией. Надеюсь, что будем готовы. Увидим, как будет на самом деле», - приводит слова Головина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч Евро-2020 Бельгия - Россия пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.