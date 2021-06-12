Андрей Аршавин: Сборная России на Евро-2020 может дойти до четвертьфинала

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал максимум национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ-2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться. Ничья с Бельгией будет хорошим результатом. Всё-таки бельгийцы намного сильнее. Что касается финнов, то они изначально кажутся аутсайдерами, а с датчанами поборемся», - приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Добавим, что в группе В сегодня пройдут две игры: Дания - Финляндия в Копенгагене и Бельгия - Россия в Санкт-Петербурге.