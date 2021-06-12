«Динамо» объявило о продлении контракта с Паршивлюком

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с защитником команды Сергеем Паршивлюком на один сезон.

«Никаких вариантов на стороне я не рассматривал. Как только «Динамо» предложило контракт, я сразу ответил согласием. Поэтому переговоры получились быстрыми. Мне всё нравится в клубе, «Динамо» выбрало отличный вектор развития и ставит перед собой самые амбициозные цели. Чувствую себя здесь комфортно, и с клубом мы сразу пришли к общему знаменателю по всем вопросам», - приводит слова Паршивлюка пресс-служба бело-голубых.

Защитник выступает за «Динамо» с 2019 года, за это время он провел за клуб 42 матча, в которых отдал три результативные передачи.