Михаил Боярский: Сборная России не победит Бельгию и Данию

Народный артист РСФСР Михаил Боярский сделал прогноз на результаты сборной России на групповом этапе чемпионата Европы.

«К сожалению. А Бельгия — одна из сильнейших европейских команд. Сложно представить, что наши ее обыграют. Даже с учетом потерь Де Брейне и Азара-старшего, которые в субботу не выйдут на поле из-за травм. Вряд ли удастся победить и Данию, где собраны футболисты из «Челси», «Интера», «Милана», «Тоттенхэма»... Вот с Финляндией, надеюсь, справимся», - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в плей-офф выйдут по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из тех, что заняли третье место.