Кирьяков считает, что сборной России не надо бояться Бельгию

Бывший нападающий Сергей Кирьяков рассказал, как надо будет играть российским футболистам в матче против сборной Бельгии.

«Бояться бельгийцев не стоит, надо просто стараться сыграть, не дать сопернику раскрыть свои сильные качества, не дать свободы. Для нас будет небольшой плюс, что Де Брейне не будет играть, но у них все футболисты играют в сильнейших клубах Европы. Даже без него они будут сильны. Думаю, мы отдадим территорию, мяч, будем биться на контратаках. Плюс, стандартные положения — тоже наш шанс», - приводит слова Кирьякова Sport24.ru.

Матч Бельгия - Россия начнется сегодня в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.