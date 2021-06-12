Малафеев считает, что сборная России может добиться результата с Бельгией за счет игровой дисциплины

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, в чем будет преимущество российских футболистов над сборной Бельгии в матче первого тура Евро-2020.
«Наши плюсы это, в первую очередь, строгая игровая дисциплина. Четкие и плотные действия в обороне, которые наигрывались в последних товарищеских матчах нашей сборной, ну и конечно же поддержка наших болельщиков – это будет очень важным и мотивирующим для нашей команды фактором», - приводит слова Малафеева «Чемпионат».
Напомним, что матч Бельгия - Россия пройдет в российском городе Санкт-Петербург.
источник: Чемпионат.com