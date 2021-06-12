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12 июня 13:32
автор: Максим Скороходов

Малафеев считает, что сборная России может добиться результата с Бельгией за счет игровой дисциплины

Встреча между «Нашими парнями» и «Красными дьяволами» начнется 12 июня в 22:00 (мск)

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, в чем будет преимущество российских футболистов над сборной Бельгии в матче первого тура Евро-2020.

«Наши плюсы это, в первую очередь, строгая игровая дисциплина. Четкие и плотные действия в обороне, которые наигрывались в последних товарищеских матчах нашей сборной, ну и конечно же поддержка наших болельщиков – это будет очень важным и мотивирующим для нашей команды фактором», - приводит слова Малафеева «Чемпионат».

Напомним, что матч Бельгия - Россия пройдет в российском городе Санкт-Петербург.

источник: Чемпионат.com
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