«Милан» может приобрести Азмуна из-за травмы Ибрагимовича

«Милан» составил шорт-лист нападающих на замену Златану Ибрагимовичу, которому может понадобиться операция на колене, сообщает La Gazetta dello Sport.

В этом списке, по информации источника, находятся четыре форварда: Оливье Жиру из «Челси», Сердар Азмун из «Зенита», Джакомо Распадори из «Сассуоло» и Марио Икарди из «ПСЖ».

Окончательное решение о необходимости покупки нового нападающего будут принимать после медобследования Ибрагимовича, которое состоится в течении десяти дней.

Напомним, что 26-летний Азмун в прошлом сезоне стал лучшим игроком российской премьер-лиги, забив 19 мячей и отдав 6 результативных передач в 24 матчах.

Контракт иранца с «Зенитом» истекает в следующем сезоне.