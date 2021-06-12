Андрей Червиченко: Поляки Дзюбу закрыли, закроют и бельгийцы. И как мы будем напрягать их защиту?

- Соперники по группе давно были известны, видимо, тренер разработал на этот матч какую-то тактику. Я не понимаю, во что мы будем играть. Защитники у бельгийцев фактурные. А у нас впереди один Дзюба. Матч с поляками показал, что если по нему грамотно играть, он ничего не сможет сделать. Он даже ни разу по воротам не ударил.

Возможно, выйдет Соболев, но он не такой креативный, как Дзюба, правда, более верткий. Про Заболотного даже говорить не хочу, все ясно. Вот и все наши варианты в атаке.

Получается, что наше нападение напрягать бельгийцев не будет, значит, они будут постоянно владеть мячом и накатывать атаку за атакой на наши ворота. И как при такой игре мы сможем устоять?