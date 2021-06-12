Дмитрий Сычев: Сборной России по силам сыграть вничью с Бельгией

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что команда Станислава Черчесова может удачно сыграть против сборной Бельгии в рамках первого тура чемпионата Европы.

«Верим, что возможен положительный результат. Для нас ничья тоже может быть позитивной. Учитывая предматчевые расклады, отсутствие ключевых игроков у сборной Бельгии - думаю, что все по силам нашей команде. Тем более, родные стены, а результат будет решаться здесь и сейчас в рамках 90 минут. Я верю, что у сборной России может все получиться!», - приводит слова Сычева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч начнется в 22:00 по московскому времени.