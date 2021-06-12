Николас Ломбертс: В составе сборной России в ворота Бельгии может забить только Дзюба

Бывший защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс уверен в победе команды своей страны в матче первого тура чемпионата Европы, но опасается в составе российской сборной ее капитана Артему Дзюбу.

«Если кто и забьет Бельгии, то это будет Дзюба. России предстоит много защищаться, но на контратаке или со стандарта Дзюба может забить», - приводит слова Ломбертса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч Бельгия - Россия начнется сегодня в 22:00 (мск) в Санкт-Петербурге.