Соболев рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020

Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал о своем распорядке дня во время подготовки сборной России к чемпионату Европы.

«У нас были и двухразовые, и одноразовые тренировки с большой нагрузкой. После них шёл в баню, сидел с ребятами после ужина, а перед сном включал пятый сезон «Игры престолов», - приводит слова Соболева «Чемпионат».

Напомним, что в рамках группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).