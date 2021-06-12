Леонид Федун: Наш футбол уже достиг дна. Пора двигаться вверх

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы.

«Жду, что команда покажет максимум того, на что способна. Для игроков и для всего российского футбола это, в том числе, возможность реабилитироваться за последнюю неудачную еврокампанию клубов. Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, в стартовом матче на Евро-2020 сборная Россия сыграет с бельгийцами. Встреча состоится сегодня, 12 июня, и начнется в 22:00 мск.