Футболисты сборной Нидерландов не будут вставать на колено перед матчами Евро-2020

Футболисты сборной Нидерландов не будут вставать на одно одно колено перед началом матчей чемпионата Европы-2020.

«Мы решили этого не делать. Мы не делали этого в предыдущих матчах сборной. Кроме того, мы уже много делаем для борьбы против расизма. Плюс у нас есть игроки, которые ранее никогда этого не делали», — цитирует капитана голландцев Джоржиньо Вейналдума De Telegraaf.

Напомним, стартовый матч Евро команда из Нидерландов проведет в воскресенье, 13 июня, против сборной Украины.