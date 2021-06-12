Федун ждет от Витории качественной работы в «Спартаке»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от работы в клубе нового главного тренера Руя Витории.

«Мы встретились с ним перед подписанием контракта. Руй — опытный специалист, знающий и умеющий выигрывать трофеи. Жду от него качественной и профессиональной работы, которая будет приносить результат. Уверен, он возьмется за новое дело со всей страстью и желанием», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, 51-летний португалец возглавил команду по окончании прошлого сезона РПЛ, который «Спартак» завершил на втором месте, завоевав серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов под руководством прежнего наставника Доменико Тедеско.

Перед зимней паузой в чемпионате немец объявил о том, что не будет продлевать контракт с москвичами.