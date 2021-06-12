Швейцария и Уэльс не смогли выявить победителя в матче Евро-2020

Газизов отсудил у «Спартака» почти 300 миллионов. Но это еще не победа — впереди второй тайм

Шамиль Газизов еще долго будет снится первым лицам «Спартака», которые имели неосторожность пригласить уфимского гендиректора на аналогичную должность в своем клубе.