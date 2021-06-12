Швейцария и Уэльс не смогли выявить победителя в матче Евро-2020

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Швейцария - Уэльс завершился со счетом 1:1.
Швейцарцы вышли вперед на 49-й минуте. Отличился Брель Эмболо. Уэльс отыгрался на 74-й усилиями Киффера Мура.
Вчера в первом матче группы А итальянцы разгромили команду Турции со счетом 3:0.
Таким образом, после первого тура в квартете лидирует «Скуадра адзурра», набравшая три очка. В активе Швейцарии и Уэльса по одному, у Турции - ноль.
16 июня состоятся матчи Турция - Уэльс и Италия - Швейцария.