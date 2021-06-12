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12 июня 18:36
автор: Александр Шульгин

Московская фан-зона в «Лужниках» продолжит работу с 12 по 20 июня

В столице России ужесточены ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Введение в городе дополнительных ограничений на работу предприятий развлекательной сферы не повлияет на фан-зону в «Лужниках».

«Новые ограничения не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках». Площадка рассчитана на 5 тыс. мест, при этом на мероприятие заранее велась регистрация, и организаторы ожидают порядка 3,5 тыс. зрителей. Плюс на фан-зоне соблюдаются все антивокоронавирусные меры и ограничения, в том числе ношение масок и социальная дистанция», - цитирует ТАСС заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы - руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с резко возросшими темпами заболеваемости коронавирусом в Москве. Ограничения коснулись работы заведений общепита, а также развлекательной сферы. Кроме того, в городе будет усилен контроль за соблюдением жителями антиковидных мер: ношением средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.

источник: ТАСС
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