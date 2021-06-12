Олег Матыцин: Я ощутил и увидел, насколько футболисты сборной России мотивированы

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о своем визите на базу футбольной национальной команды перед ее отъездом в Санкт-Петербург.

«Для меня было очень важно непосредственно пообщаться и с главным тренером, и с игроками. Я ощутил и увидел, насколько они мотивированы, у меня было ощущение очень профессиональной и спокойной атмосферы, игроки понимают другу друга. Видно, что они настроены на победу», - приводит слова Матыцина телеканал «Россия-24».

Напомним, матч первого тура группового этапа Россия - Бельгия пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 22:00. В эти минуты в группе В, в которой выступают россияне с бельгийцами, проходит еще один матч: Дания в Копенгагене принимает Финляндию. Идет первый тайм, счет 0:0.