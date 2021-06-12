Полузащитник сборной Дании Эриксен потерял сознание по ходу матча

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену стало плохо в конце первого тайма матча с командой Финляндии.

По завершении рядового эпизода он пошел за мячом к боковой линии и упал на газон с открытыми глазами. Похоже, что футболист потерял сознание. Выбежавшие на поле медики сделали Эриксену непрямой массаж сердца.

Партнеры обступили Кристиана не позволяли камерам увидеть происходящее, но судя по реакции футболистов обеих команд, все очень серьезно. Томас Делейни молился, остальные игроки выглядели ошарашенными. В чем причина произошедшего, пока не ясно. На первый взгляд, контакта или единоборства с его участием в предыдущем падению мгновении не было.

К полю спустилась супруга Эриксена, но Петер Шмейхель и капитан Симон Кьер обняли ее на кромке и не пустили на газон.

Эриксена унесли с поля в окружении футболистов сборной Дании закрытым от зрителей финским флагом.