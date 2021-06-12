У сборной России нет информации об отмене матча с Бельгией

Сборная России не владеет информацией о возможной отмене матча против Бельгии.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Как сообщает издание, в настоящий момент команда Станислава Черчесова едет на стадион в Санкт-Петербурге согласно расписанию.

Напомним, игра должна начаться в 22:00 по московскому времени.

Проходящая в эти минуты встреча между соперниками россиян и бельгийцев по группе - датчанами и финнами прервана в конце первого тайма из-за потери сознания полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.