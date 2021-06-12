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ЧЕ-2020 - финальный раунд остановлен, 45+13' Дания 0 Финляндия 0
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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Бельгия 0 Россия 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.70
Товарищеские матчи (сборные) 22:00 Марокко 0 Буркина-Фасо 0 П1 1.60 Х 3.80 П2 6.10
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12 июня 20:37
автор: Александр Шульгин

Эриксен поднял руку, когда его увозили со стадиона

Матч между Данией и Финляндией прерван.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен находился в сознании и поднял руку в момент, когда его у возили с поля на носилках.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Полузащитнику датчан Кристиану Эриксену стало плохо в конце первого тайма. Похоже, что футболист потерял сознание. Выбежавшие на поле медики сделали Эриксену непрямой массаж сердца.

Игрока унесли с поля в окружении футболистов сборной Дании закрытым от зрителей финским флагом.

В 19:45 по московскому времени футболисты обеих команд и представители УЕФА огласят решение о продолжении матча.

источник: «РИА Новости»
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