Эриксен поднял руку, когда его увозили со стадиона

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен находился в сознании и поднял руку в момент, когда его у возили с поля на носилках.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Полузащитнику датчан Кристиану Эриксену стало плохо в конце первого тайма. Похоже, что футболист потерял сознание. Выбежавшие на поле медики сделали Эриксену непрямой массаж сердца.

Игрока унесли с поля в окружении футболистов сборной Дании закрытым от зрителей финским флагом.

В 19:45 по московскому времени футболисты обеих команд и представители УЕФА огласят решение о продолжении матча.